Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 6. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı devam ediyor.

Bu kapsamda programın 6. bölümü yayınlandı.

Demirci son bölümde, 'tecessüs' ve 'zan' kavramlarını ele aldı.

"AĞZIMIZDAN ÇIKANLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

"Dilimize, damağımıza dudağımıza neyin değmeyeceğine odaklanıyoruz. Ağzımıza girenler bizi oruç boyunca endişelendiriyor." ifadelerini kullanan Demirci, "Bir de ağzımızdan çıkanlara odaklanmamız gerekiyor." dedi.

"ORUÇ AĞZIMIZDAN ÇIKANLARI KONTROL ETME FIRSATIDIR"

"İnsanı zehirleyenler ağzına girenler değil ağzından çıkanlardır." sözüne atıf yapan Demirci, orucun insanın ağzından çıkanları kontrol etme fırsatı olduğunu söyledi.

Tecessüsün mini casusluk olduğuna dikkat çeken Demirci, "Onu besleyen doğal bir kaynak vardır. Hiç tanımadığımız bir insanı gördüğümüzde kaçınılmaz olarak bir zan doğar içimizde. Zan odur. Zan, Kur'an'ın ifadesiyle ekserisi vebaldir." ifadelerini kullandı.