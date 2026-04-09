Hastaneye kaldırılmıştı! İbrahim Tatlıses'in ameliyat tarihi belli oldu

Kıbrıs konserinden sonra İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

AMELİYAT OLACAK

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı. Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Babasının rahatsızlandığı haberini alır almaz yanına koşan Melek Zübeyde, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktarmıştı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Hemen ambulans ile hastaneye götürdük. Yapılan ilk tetkikler sonucunda vücudundaki enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."