Yasemin Bozkurt'un Kenan İmirzalıoğlu anısı: Bir köylü çocuğuydu

Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran programlardan 'Yasemin'in Penceresi'nin ünlü sunucusu Yasemin Bozkurt, o zamanlar ünlü isimlerin bilinmeyen yanlarını itiraf ettiği ve görüşmediği kişilerle yüzleştiği bir projeyle herkesin dikkatini çekmişti.

O dönemde yaptığı program sayesinde ünlü isimlerin bilinmeyen birçok şeyinden haberdar olan Yasemin Bozkurt, 360 ekranlarında yayınlanan Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü programına konuk oldu.

90 YILLARDA KENAN İMİRZALIOĞLU

Bozkurt, 90'lı yıllarda programına konuk ettiği Kenan İmirzalıoğlu'nun şöhret basamaklarını tırmanış hikayesini ve o döneme ait bilinmeyen anılarını anlattı.

"BİR KÖYLÜ ÇOCUĞU HİKAYESİDİR"

Şöhret basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesiyle birlikte Yasemin'in Penceresi programına katıldığı fotoğraf ekrana yansıdığı anda eskilere giden ünlü sunucu, "Kenan İmirzalıoğlu, bir köylü çocuğunun Türkiye'de star olmasının öyküsüdür." dedi.

Yakışıklı çocuğun çok emek verdiğini dile getiren Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Kenan kendi hayatının dizisini yapsa yeter."