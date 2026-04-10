Hazal Kaya'dan terapist itirafı: Şimdiye gayrimenkul zengini olurdum

Birçok popüler olmuş projede yer alan ama en çok Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal rolüyle hafızalarda yer edinen oyuncu Hazal Kaya, Kafa TV’de Enis Arıkan’ın konuğu oldu.

Oyunculuk kariyerine 16 yaşında başlayan ve bu süreçte sert eleştirilere maruz kaldığını belirten Kaya, kendisine sürekli başkalarının gözünden bakmanın yarattığı problemleri anlattı.

"ZOR ÖĞRENDİM"

“Kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi o kadar zor öğrendim ki” diyen Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KENDİME HARCADIM PARAYI"

“Benim terapiste, reikiciye, enerjiciye, NLP’ciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum. Kendime harcadım o parayı ben. Hazal olarak kendimi kabul etmeye ve bunu sevmeye harcadım.

Çünkü 17-18 yaşımdan beri benimle ilgili söylenmeyen laf yok. O kadar zor ki. Çünkü dışarının gözüyle bakıyorsun kendine. Sen mutlu musun, iyi misin? Bu hiç yok. Hiç sormadım ben bunu. Dışarıdan kendime baka baka geçti yıllarım. Daha yeni üç yıldır, ‘Bir dakika ya’ demeye başladım ve bu bana o kadar iyi geliyor ki. Artık diyorum ki: Evet, Hazal bu. Seversin, sevmezsin.”