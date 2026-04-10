Sibel Can küçük oğlu Emir'i askere yolladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, askere gitti.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin prestijli okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Aksüt, ailesine büyük bir gurur yaşatmıştı.

SİBEL CAN'IN EN KÜÇÜĞÜ ASKERDE

Mezuniyet töreninde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural ve ağabeyi Engincan Ural, onu yalnız bırakmamıştı.

Şimdi de vatani görevini yapmak için askere giden Emir Aksüt'ü, ablası Melisa Ural ziyaret etti. Melisa, ziyaretinden kareleri de sosyal medya hesabına yükledi.