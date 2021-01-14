Euro
9.0197
0.21%
Dolar
7.4082
0.07%
Altın
439.28
-0.06%
Borsa
1.559
0%
Bitcoin
281.473
10.60%
EXEN Coin
11.57
1.22%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Hera Aslan: Ozan bana karım diyor

    Şarkıcı Hera Aslan, Ozan Doğulu ile olan ilişkisi hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hera Aslan: Ozan bana karım diyor

    Ozan Doğulu’yla ilişkisiyle tanınan şarkıcı Hera Aslan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

    Yeni bir single hazırlığında olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu’yla çıktıkları tatil sorulunca “Tatilden ziyade detoks kampına girdik.” dedi.

    "EVLİ GİBİYİZ"

    Aslan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

    “Biz hiç aramızda evliliği konuşmuyoruz. Zaten karı koca gibiyiz. O bana ‘karım’ diye seslenir, ben de ona ‘kocam’ derim.”

    Hera Aslan: Ozan bana karım diyor #1

    Hera Aslan: Ozan bana karım diyor #2

    Hera Aslan: Ozan bana karım diyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir