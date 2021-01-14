Hera Aslan: Ozan bana karım diyor

Şarkıcı Hera Aslan, Ozan Doğulu ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

Ozan Doğulu’yla ilişkisiyle tanınan şarkıcı Hera Aslan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Yeni bir single hazırlığında olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu’yla çıktıkları tatil sorulunca “Tatilden ziyade detoks kampına girdik.” dedi.

"EVLİ GİBİYİZ"

Aslan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Biz hiç aramızda evliliği konuşmuyoruz. Zaten karı koca gibiyiz. O bana ‘karım’ diye seslenir, ben de ona ‘kocam’ derim.”