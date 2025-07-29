Hülya Avşar'ın Boğaz manzaralı evi! Paylaşımı gündem oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar, son paylaştığı gönderiyle de konuşturmayı başardı.

Kış aylarını ve yazın bir kısmını İstanbul’da geçiren Avşar’ın Boğaz manzaralı evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EVİN CAMI TABLO GİBİ

Lüks evin salonu, geniş camları sayesinde İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasını adeta tablo gibi sunuyor.

Ferah bir şekilde dizayn edilmiş salon, Avşar’ın gününün büyük kısmını geçirdiği alanlardan biri. Evin her detayında onun kişisel tarzını görmek mümkün.

Evi gören takipçileri yorum yapmadan geçemedi. "Eve bak inanılmaz", "Böyle bir evim olsa dışarı çıkmam", "Manzara tam anlamıyla efsane" gibi yorumlar kısa sürede dikkat çekti.