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İbrahim Tatlıses 4'üncü doz aşısını yaptırdı

İbrahim Tatlıses 4'üncü doz aşısını yaptırdı

Daha önce üç doz koronavirüs aşısı olan İbrahim Tatlıses, dördüncü dozu da yaptırdığını duyurdu.