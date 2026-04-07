İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Bir süredir aile sorunlarıyla gündem olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlandı.

Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses'ten kötü haber geldi.

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen  Tatlıses, aniden fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. Kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade edildi.

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye koştu.

