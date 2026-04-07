İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses'ten kötü haber geldi.

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen Tatlıses, aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. Kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade edildi.

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye koştu.