Donald Trump: İran bu gece yok olacak

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken İran'ın füze misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması, ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit yoluna itti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ı tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi;

"BÜTÜN MEDENİYET BU GECE ÖLECEK"

"Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak.

"BELKİ HARİKA OLUR"

Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Rejim Değişimi'ne sahip olduğumuza göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?

"47 YILLIK GASP VE YOLSUZLUK"

Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek."

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT YAĞIYOR

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail operasyonları sonrasında İran'ın Boğaz'ı fiilen kapatması veya trafiği ağır şekilde engellemesi, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran'a "Boğaz'ı tam olarak, tehdit olmadan aç." tehdidinde bulunmuştu.

İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ 10 GÜNE UZATMIŞTI

Donald Trump, aksi takdirde İran'ın en büyük enerji santrallerini vuracağını bildirmişti.

İlk 48 saatlik sürenin ardından görüşmelerin 'iyi gittiği' gerekçesiyle süre önce 5 gün, ardından 10 gün uzatılmış ve yeni son tarih 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yerel saatle 20.00 olarak belirlenmişti.

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

ABD tarafı, görüşmelerin devam ettiğini ancak İran'ın somut adım atmaması halinde savaş seçeneğin masada olduğunu ifade ediyor.

Pakistan arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmeler ve NATO ülkeleri arasındaki istişareler ise devam ediyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA TEKLİFİ

Trump yönetimi, savaşı sona erdirmek için 15 maddelik bir ateşkes planı hazırlamıştı.

Plan, Pakistan aracılığıyla İran'a iletildi ve ilk etapta 1 aylık geçici ateşkes ilan edilerek bu süre içinde maddelerin müzakere edilmesini öngörüyordu.

PLANI REDDETTİ, SOMUT GÜVENCE İSTEDİ

İran yönetimi ise planı 'aşırı, maksimalist ve mantıksız' bulduğunu belirterek resmen reddetti.

Tahran, karşı teklif sundu ve 'savaşın tekrarlanmayacağına dair somut güvence' ile saldırıların ve suikastların durmasını ön şart koştu.

İRAN BOĞAZ'I FİİLEN KAPATTI

İran, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmaya veya trafiği ağır şekilde engellemeye devam etti.

Bu da küresel petrol fiyatlarını ve enerji maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti.