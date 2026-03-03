Ünlü rapçi Sefo imaj yeniledi! Yeni saçlarına yorum yağdı

“Bilmem Mi?”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi parçalarla müzik listelerinin üst sıralarından uzunca zaman yer alan Sefo, şimdi de imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

KOYU RENK SAÇLAR GİTTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü rapçi, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Koyu renk saçlarına veda ederek saçlarını beyaz-platin tonlarına boyatan Sefo, bu haliyle herkesi şaşırttı.

SEFO İKİYE BÖLDÜ

Sefo'nun son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü rapçiyi beğenen de oldu beğenmeyen de. Ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı.