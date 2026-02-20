Aybüke Pusat saçlarını kestirdi! İşte yeni imajı

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan 30 yaşındaki Aybüke Pusat, aşk hayatı ve iddialı pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile ilk fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat, o kareye bir gül emojisi ekleyerek mutlu birlikteliklerini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, ani bir kararla imaj değişikliği yaparak saçlarını kestirdi.

"LOKUMUNUZ SAÇINI KESTİRDİ"

Yeni görünümünü Instagram hesabında paylaşan Pusat, takipçilerine "Lokumunuz saçını kestirdi" notunu düştü. Yeni imajı beğeni toplayan Aybüke Pusat'a yorum yağdı.