İbrahim Tatlıses’ten Dilan Çıtak tepkisi geldi: "Beni kabul etmiyordu"

Çocuklarıyla yaptığı kavgalarla sık sık gündem olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken olay yaratmıştı.

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZIYIM"

Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu. Araçtan inmek istemeyen zorluk çıkaran Çıtak, 'Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' deyip aracının kapılarını kilitledi.

Çıtak, Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dilan Çıtak’ın yaşadığı olayların ardından gözler babası İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, kızının olay sırasında "Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım" demesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Elini ağzına götürerek fermuar hareketi yapan İbrahim Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Söylenecek çok şey var da..." ifadelerini kullandı.