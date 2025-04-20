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Haber Merkezi

Türk sinemasının unutulmaz ikilisi İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses, bir zamanlar dolu dolu aşk yaşadığı Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

Geçmişteki aşklardan, hayatlarına dokunan anılara kadar samimi bir sohbet havasında geçen programa, Tatlıses'in Avşar'a yönelik iltifatı damga vurdu.

"SENİN GÖZLERİN YUVA YIKAR"

Tatlıses programda Hülya Avşar'ın gözlerine iltifat ederek "Senin bu gözlerin yuva yıkar" dedi.

Hülya Avşar ise aldığı iltifat karşısında mutluluğunu gizleyemeyerek "Yuva kurar" ifadelerini kullandı.

"DERYA'NIN PEŞİNDEN ÇOK KOŞTUM"

Sohbet ilerledikçe, eski aşkları ve unutulmaz anılar gündeme geldi.

Avşar'ın konuyu Tuna'ya getirmesi üzerine ise İbrahim Tatlıses'ten, "Derya güzel kadındı evet. Ben vurulduğumda direkt herkes Derya Hanım'a 'başınız sağ olsun' diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum" açıklamasında bulundu.

"NE DERYA İMİŞ BE"

Avşar ise Derya Tuna hakkında,"Derya Tuna bir yürürdü herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı. Güzeldi de." şeklinde konuştu.

Tatlıses Avşar'ın bu sözleri üzerine esprili bir şekilde, "Ne Derya imiş be! 30 sene işimi bozdu" cevabını verdi.