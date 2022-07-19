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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde

    Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli sezonu teknede açtı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 08:26
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 08:35
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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde

    2021'de nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatile çıktı.

    Mavi tura çıkan ünlü çift Göcek'in ıssız koylarının tadını çıkarıyor.

    Annesi Derya Tuna’nın “Torun sevmek istiyorum” diye baskı yaptığı İdo Tatlıses, teknede bol bol eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafçılığını yaptı.

    "Koca olmak zor"

    Tatlıses'le tatile çıkan arkadaşları o anları "Koca olmak zor" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #1

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #2

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #3

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #4

     

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #5

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde #6


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