İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatilde

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli sezonu teknede açtı.

2021'de nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tatile çıktı.

Mavi tura çıkan ünlü çift Göcek'in ıssız koylarının tadını çıkarıyor.

Annesi Derya Tuna’nın “Torun sevmek istiyorum” diye baskı yaptığı İdo Tatlıses, teknede bol bol eşi Yasemin Şefkatli'nin fotoğrafçılığını yaptı.

"Koca olmak zor"

Tatlıses'le tatile çıkan arkadaşları o anları "Koca olmak zor" notuyla sosyal medyadan paylaştı.