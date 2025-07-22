İlber Ortaylı kaza geçirdi

İlber Ortaylı sevenlerini korkuttu...

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın içinde bulunduğu araç, öğlen saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde trafik kazası yaptı.

ORTAYLI'NIN ARACI BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kazada ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı.

ORTAMI SAKİNLEŞTİRDİ

Son Dakika Edremit'in haberine göre; kazada yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

Kazanın ardından Ortaylı’nın şoförü ile diğer sürücü arasında sözlü tartışma yaşandığı da belirtildi.

Olay büyüyünce, İlber Ortaylı'nın da araçtan inerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı ifade edildi.