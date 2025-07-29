İlk kez anne olan Survivor Sahra Işık'tan yeni paylaşım! Pamir bebekli anlarını yayınladı

Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklamıştı.

Ünlü çift, ilk bebeklerine 12 Haziran 2025’te kavuşmuş, ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı.

PAMİR BEBEKLİ GÜNLER

Instagram'ı aktif olarak kullanan Sahra Işık, bebeğiyle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü isim bu kez sabah saatlerinde Pamir ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

"EN LEZZETLİ YEMEK"

Öpmeye doyamadığı bebeğiyle olan mutlu anlarını paylaşan Işık, paylaşımına "Günaydın. Tarifini veremeyeceğim en lezzetli yemek." notunu ekledi.