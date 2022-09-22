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    İlyas Salman: Çok iyi adamdım

    Yeşilçam’ın emektar isimlerinden İlyas Salman, kendisi hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:17
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    İlyas Salman: Çok iyi adamdım

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.

    "Yattığım yer incitmesin"

    İlyas Salman öldüğüne dair habere esprili şekilde yaklaşarak, "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle." ifadelerini kullandı.

    İlyas Salman: Çok iyi adamdım #1


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