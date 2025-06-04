İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç evleniyor

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İş dünyasının genç milyarderlerinden İpek Kıraç, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının 2024 yılının Aralık ayında gizli bir nikah ile 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla dünyaevine girmesini öğrendikten sonra duruma karşı çıkmış ve İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvurmuştu.

DJ AŞKI İLE EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Aile arasındaki bir kaosla gündemden düşmeyen İpek Kıraç, şimdilerde kendİ evliliği için hazırlık yapıyor.

3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 6. kişisi olan İpek Kıraç, Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile hayatını birleştirme kararı aldı. Çiftin Eylül ayında nikah masasına oturmayı planladığı öne sürülüyor.

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Kıraç, son olarak kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'ın sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili gelişmelerle kamuoyunun gündemindeydi.

Genç kadın, şimdi ise kendi ilişkisindeki gelişmeyle sosyete çevrelerinde konuşulmaya başlandı