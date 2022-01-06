Instagram'ı salladı! Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva öyle pozlar verdi ki...

Instagram'ı salladı! Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva öyle pozlar verdi ki...

'Oğlum babasını öldü biliyor' açıklamasıyla konuşulan Tolga Karel'in eski eşi Azeri manken Günay Musayeva'dan cesur pozlar geldi.

Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oyuncu Tolga Karel ile dört yıl önce boşanan Günay Musayeva, objektiflere poz verdi.

Musayeva,‘Benim Tolga’dan hiçbir beklentim yok, sadece ayda bir arayıp ‘oğlum nasılsın’ desin yeter.Cihangir babasının öldüğünü düşünüyor, öyle biliyor." açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Musayeva, yaptırdığı göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle görenleri şaşırttı.

GÜNAY MUSAYEVA'NIN SON HALİ

Kendisinden bir sanat eseri yaratan doktoruna teşekkür eden Musayeva, "Göğüslerimin yeni görüntüsü kendimi bana 18 yaşında gibi hissettirdi" açıklamasını yapmıştı.

35 yaşındaki manken, birbirinden iddialı ve cesur fotoğraflarıyla sosyal medyada damgasını vurdu.