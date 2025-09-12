İntihar iddiası vardı! Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, zor günler geçiriyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sevenlerini korkutmuştu.

"BENİ AFFEDİN"

Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüştü.

Yayınladıktan sonra paylaşımı silen ünlü oyuncunun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şahinkaya'nın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme gelmişti. Olayın ardından Nilperi Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal açıklama yaptı. 2.sayfa'nın haberine göre Günal, şu ifadeleri kullandı:

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."