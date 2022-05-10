İrem Derici, Cem Belevi'ye cevap verdi

İrem Derici'den, dün katıldığı ödül töreninde "İrem'i çok seviyorum aldatmadım" diyen Cem Belevi'ye ağır cevap geldi.

Büyük umutlarla başlayan İrem Derici ve Cem Belevi aşkı kısa sürdü.

"Çeyrek popçu"

İddiaya göre şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi ikinci kez aldattı. İhaneti öğrenen Derici, sosyal medya hesabından “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatında mutluluklar. Hayırlı konser dilenmeler.” sözleriyle ayrılığı duyurdu.

"İrem'i hala seviyorum"

İhanet iddialarıyla suçlanan Cem Belevi, dün katıldığı etkinlikte ihanet iddialarını yalanlamış ve hala İrem Derici'yi çok sevdiğini dile getirmişti.

Cem Belevi'nin açıklamalarını gören İrem Derici, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

İşte İrem Derici'nin Cem Belevi'ye yanıtı:

"Sahtekar"

"Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık.

A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin?

"İrem'i şutlarım"

'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç.

"See ya"

Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez. See ya."