İrem Derici hastalandı

Yazın konserden konsere koşan İrem Derici’ye nazar değdi.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isimlerden İrem Derici, birkaç günlük sessizliğinin sebebini takipçileriyle paylaştı.

Günlerdir sesi çıkmayan ve sosyal medya sayfasından paylaşım yapmayan İrem Derici, hastalandığını duyurdu.

"Ateşim yüksek"

İrem Derici, sessizliğinin nedenini şu sözlerle ifade etti. "Sesin soluğun neden çıkmıyor iki gündür diye soran çok. Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum." diyerek rahatsızlığını duyuran isim, "Ateşim yüksek." diyerek korkuttu.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve paylaşımlarına takipçilerinden binlerce yağmıştı.