İrem Helvacıoğlu'ndan eski eşine göndermeli paylaşım

Ekim 2024’te evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar arasında sular durulmadı.

Anne-baba olan çift, kızları Sora doğduktan sonra boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl kızları Sora'nın doğumuyla ebeveynlik sevinci yaşayan çiftin evliliği, görülen davayla tek celsede sona erdi.

KIZINA SOYADINI VERDİ

Mahkeme, Sora'nın velayetini anneye verdi.

Ural Kaspar'ın tazminat ve nafaka ödemeyi reddetmesi üzerine oyuncu, kızına kendi soyadını vermek şartıyla bu durumu kabul etti ve taraflar uzlaşmaya vardı.

Oyuncu boşanmanın ardından da sosyal medyadan dikkat çeken bir gönderme yaptı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Oyuncu, yayımladığı fotoğrafa, "Beni bugün olduğum noktaya taşıyan, başta kızım olmak üzere aileme, arkadaşlarıma ve çoğu kadın olan, hiç tanımadığım herkese teşekkür ederim.

İyi ki varsınız, iyi ki varız… Artık daha güçlü, daha parlak bir şekilde yoluma devam ediyorum." notunu düştü.

İrem Helvacıoğlu, daha sonra kızı Sora ile olan bir karesini de "Kalbim yine tam destek verdi annesine." mesajıyla takipçilerinin beğenisine sundu.