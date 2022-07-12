Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum'da

Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu, Bodrum'da görüntülendi.

Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı.

Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İskelede romantik anlar

Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. İskelede romantik anlar yaşayan sevgililer birbirlerini öpücüklere boğdu.

İlerleyen saatlerde birlikte denize giren ikili, Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

İhanet dedikodularına 'mümkün değil' demişti

Işın Karaca'nın evliliğini noktaladıktan bir ay sonra yeni bir aşka başlaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Ünlü şarkıcı, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz" demişti.