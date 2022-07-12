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    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum'da

    Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu, Bodrum'da görüntülendi.
    • 12.07.2022 - 17:39
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    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum'da

    Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı.

    Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    İskelede romantik anlar

    Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. İskelede romantik anlar yaşayan sevgililer birbirlerini öpücüklere boğdu.

    İlerleyen saatlerde birlikte denize giren ikili, Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum da #1

    İhanet dedikodularına 'mümkün değil' demişti

    Işın Karaca'nın evliliğini noktaladıktan bir ay sonra yeni bir aşka başlaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirmişti.

    Ünlü şarkıcı, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz" demişti.

    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum da #2

    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum da #3

    Işın Karaca, genç sevgilisiyle Bodrum da #4


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