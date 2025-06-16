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DHA

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla bir süre tutuklu kalan ve 19 Ağustos 2024’te tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son olarak kendi isteğiyle psikiyatri kliniğine yatmıştı..

Polat, şimdi ise korumasına silahlı saldırıyla gündemde..

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana gelen olayda, Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı.

KORUMASI 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3’ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENGİN POLAT ZİYARET ETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, saldırıda yaralanan Alper Ş.'nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında bilgi aldı.