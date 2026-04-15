Komedyen Hasan Can Kaya'dan nişan yalanlaması: Sadece kızı istedik

"Konuşanlar" programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Bir süredir Duygu Karabaş ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kaya'nın nişanladığı iddia edilmişti. Ünlü komedyenden açıklama geldi.

"İSTEMEYE GİTTİK"

Kaya, basına sızan görüntünün bir nişan olmadığını belirterek "Biz nişan yapmadık. Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. 50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi. Medya da ‘Bir yer tutuluyorsa bu nişandır’ diye yazdı.” ifadelerini kullandı.

"YALAN"

Ünlü ismin, törende sevgilisine 4 milyon liralık saat taktığı ileri sürüldü. Söylentilere cevap veren Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “O saat nişan hediyesi değil, ben saat takmadım. Hayatınız yalan demeyeyim de yani…

Beni 6 senedir tanıyorsunuz. Ben böyle abartılı şeyleri seven biri değilim. Lükse düşkün değilim, parayı da çok önemsemem. Kız arkadaşım da öyle.”