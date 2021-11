Jennifer Aniston'dan '2021'in Yaşayan En Seksi Erkeği' yorumu

Paul Rudd’ın, People dergisi tarafından "2021’in Yaşayan En Seksi Erkeği” seçilmesine rol arkadaşı Jennifer Aniston'dan yorum geldi.

People dergisi, Amerikalı oyuncu Paul Rudd’ı (52) “2021’in Yaşayan En Seksi Erkeği” seçti.

Friends dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Aniston (52), Rudd’ın yeni unvanıyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabında paylaştı.

''BİZ BUNU HER ZAMAN BİLİYORDUK''

Aniston, arkadaşının “en seksi erkek” seçilmesiyle ilgili, “Bu beni çok mutlu ediyor. Biz bunu her zaman biliyorduk ama Paul Rudd resmi olarak People’a göre Yaşayan En Seksi Erkek” notunu yazdı.

''GARİP OLAN SENİN YAŞLANMAMAN''

Aniston, Rudd ile birlikte başrolleri paylaştıkları 1998 yapımı romantik komedi türündeki The Object of My Affection filminden bir sahnenin görselini de paylaşarak, “Garip olan senin yaşlanmaman. Ama seni yine de seviyoruz” yorumunu yazdı.

BİRLİKTE BİRÇOK PROJEDE YER ALDILAR

İkili, birlikte pek çok yapıma imza attı. 2012 yapımı Wanderlust filmi ile Friends dizisinin son iki sezonunda da birlikte kamera karşısına geçti. Rudd, Friends dizisinde Phoebe’nin eşi Mike Hannigan karakterine hayat verdi.

''BUNU BENDEN ÖNCE ALMASI GEREKEN ÇOK İNSAN VAR''

Öte yandan özellikle Ant-Man filmiyle de tanınan Paul Rudd, “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, “İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var" demişti.

''DAHA FAZLA YATTA OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

Rudd, "en seksi" unvanını aldığından beri hayatının kökten değişmesini beklediğini söyleyerek konuyla ilgili esprili bir yorum yapmıştı:

“Artık sonunda Clooney, Pitt ve B Jordan ile o seksi akşam yemeklerinden bazılarına davet edileceğimi umuyorum. Ve çok daha fazla yatta olacağımı düşünüyorum.”

Julie Yaeger ile 18 yıllık evliliği olan ünlü oyuncunun Jack (17) ve Darby (12) adlarında iki çocuğu bulunuyor.