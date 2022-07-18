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    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra yeniden evlendi

    ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu Hollywood yıldızı Ben Affleck ile dünya evine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 03:23
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    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra yeniden evlendi

    Ünlü çift, evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi.

    Online yayın yapan magazin portalı TMZ sitesine konuşan bir kaynak, "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı.

    Parmağında nişan yüzüğü ile görüntülenmişti

    Jennifer Lopez, bu yılın başında 14 yaşındaki çocuğu EMM ile mobilya alışverişi yaparken, parmağında nişan yüzüğüyle görüntülenmişti.

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra yeniden evlendi #1

    2002'de nişanlandılar, 2004'te ayrıldılar

    Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 sonunda nişanlanmış, 2004 yılında ise ayrılmıştı.

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra yeniden evlendi #2

    Birçok evlilik ve birliktelikten sonra yeniden buluştular

    Hayatlarına evliliklerin de dahil olduğu farklı ilişkiler sığdıran ve çocukları olan ikili, geçen yıl tekrar ilişki yaşamaya başlamıştı.

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl sonra yeniden evlendi #3


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