Petrol
105.22
-1.98%
Euro
17.9532
-0.09%
Dolar
17.5973
0.21%
Altın
967.07
0.09%
Borsa
2507
0.19%
Bitcoin
417.787
7.92%
BTXN Coin
7.48
0.26%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak

    2002’de ilişki yaşamaya başlayıp 2004’te düğünlerine günler kala ayrılan Jennifer Lopez (52) ile Ben Afflfleck (49) çifti, geçen yıl yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

    İlk günkü gibi birbirlerine aşık olan ünlü çift, sonra hafta sonunda ABD Las Vegas’ta gizli bir törenle evlenmişti.

    Bir düğün daha

    Çiftin, Ben Afflfleck’in Georgia’daki malikanesinde düğün töreni düzenleyeceği açıklandı. İkili, 2004’te de aynı malikanede evlenmeyi planlamıştı.

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak #1


    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak #2

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak #3

    Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak #4


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken
    Politika

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken

    Sayıştay, 19 denetçiyi meslekten çıkardı
    Gündem

    Sayıştay, 19 denetçiyi meslekten çıkardı

    Görüş Bildir