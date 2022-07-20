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- Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak
Jennifer Lopez ve Ben Affleck malikanede düğün yapacak
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 15:04
- Güncelleme : 20.07.2022 - 15:37
2002’de ilişki yaşamaya başlayıp 2004’te düğünlerine günler kala ayrılan Jennifer Lopez (52) ile Ben Afflfleck (49) çifti, geçen yıl yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
İlk günkü gibi birbirlerine aşık olan ünlü çift, sonra hafta sonunda ABD Las Vegas’ta gizli bir törenle evlenmişti.
Bir düğün daha
Çiftin, Ben Afflfleck’in Georgia’daki malikanesinde düğün töreni düzenleyeceği açıklandı. İkili, 2004’te de aynı malikanede evlenmeyi planlamıştı.