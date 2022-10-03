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    Julia Fox duşta itiraf etti

    Julia Fox duşta çıplak şekilde ağlayarak çektiği videoda hayatına dair itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 12:37
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    Julia Fox duşta itiraf etti

    Kanye West'in eski aşkı Julia Fox özel hayatına dair itiraflarıyla gündeme geldi.

    Geçtiğimiz gün duşta çıplak şekilde video çekerek açıklama yapan model Fox dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı.

    İtirafları sıraladı

    Obsesif kompulsif bozukluğuyla mücadele etmek için esrar içtiğini itiraf eden Julia Fox konuşması sırasında ağladı.

    Ünlü model ayrıca bir dönem kendisine borderline kişilik bozukluğu teşhisi konduğunu söyledi. Daha kitap çıkardığını söyleyen Fox, eski bir sahibe olduğunu itiraf ederek cinsel hayatına da kitabında değindiğini açıkladı.

    Julia Fox duşta itiraf etti #1

    Julia Fox duşta itiraf etti #2


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