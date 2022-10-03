Julia Fox duşta itiraf etti

Julia Fox duşta çıplak şekilde ağlayarak çektiği videoda hayatına dair itiraflarda bulundu.

Kanye West'in eski aşkı Julia Fox özel hayatına dair itiraflarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün duşta çıplak şekilde video çekerek açıklama yapan model Fox dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla mücadele ettiğini açıkladı.

İtirafları sıraladı

Obsesif kompulsif bozukluğuyla mücadele etmek için esrar içtiğini itiraf eden Julia Fox konuşması sırasında ağladı.

Ünlü model ayrıca bir dönem kendisine borderline kişilik bozukluğu teşhisi konduğunu söyledi. Daha kitap çıkardığını söyleyen Fox, eski bir sahibe olduğunu itiraf ederek cinsel hayatına da kitabında değindiğini açıkladı.