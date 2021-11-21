Kadir İnanır'ın doktorları konuştu

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır hakkında bilgi veren doktorlar, sanatçının hastalığını açıklayarak felç riski bulunmadığını belirtti.

Muğla Dalaman'da yaşayan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada ani bir rahatsızlık geçirip Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

72 yaşındaki sanatçının durumu herkes tarafından merak edilirken, doktorlarından ilk açıklama geldi.

"ŞU AN İÇİN FELÇ RİSKİ YOK"

Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İnanır'ın son duruma ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Hastanın seyahat etmesi birkaç gün sıkıntılı olabileceğinden şu an başka hastaneye sevk edilmesi tıbben mümkün değildir. Şu anda felçten söz edemeyiz, hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişeyle takip ve tedavi ediyoruz.

"BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞI ŞÜPHESİYLE TAKİP ALTINDA"

Kadir İnanır, beyin damar tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi 3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığı şüphesi ile hastanede takip ediyoruz. Bu tabloda birkaç gün geçmeden net bir şey söylemek doğru değil. O yüzden şu an kendisini takip etmek amacıyla yakından takip ediyoruz."