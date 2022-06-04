Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, "Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa" açıklamasını yaptı.

Akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

Hamdi Alkan tarafından kanserle mücadele ettiği öğrenilen Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

Üçüncü kemoterapiyi aldığını ve iyi olduğunu söyleyen Kalkavan, hastanede daha iyi bakıldığını sözlerine ekledi.

Hayranlarına verdikleri destek için sık sık teşekkür eden Billur Kalkavan hakkında Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." demişti.

Billur Kalkavan'dan açıklama

44 kiloya düştüğü için salı gününden bu yana hastanede gözetim altında tutulan Kalkavan, Instagram sayfasında yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Kalkavan, "Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar.

Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım iyi geldi vallahi. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler iyileşmemdeki en büyük etken çünkü.

Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış." mesajını paylaştı.