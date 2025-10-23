Karar açıklandı! Oyuncu Ozan Güven 45 gün cezaevine girecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u 13 Haziran 2020'de darbettiği iddia edilmişti. Davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış; Ozan Güven, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

45 GÜN HAPİS YATACAK

Güven'in itirazını kararlaştıran İstinaf Mahkemesi, 2 yıl 3 aylık hapis cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu, mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak.

Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.

HİÇBİR PROJEDE SEYİRCİ ONU İSTEMİYOR

Bu yaşadığı olay yüzünden kariyerinde hızlı bir düşüş yaşayan Güven, o dönemde rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü isim, son olarak '7 Kocalı Hürmüz' projesine dahil olmuş ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından projeden çıkarılmıştı.