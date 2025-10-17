Kate Middleton ile Ürdün Kraliyet gelini Prenses Rajwa bir arada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kate Middleton, kendisine oldukça benzetilen Ürdün Kraliyet Ailesi'nin gelini Prenses Rajwa ile buluştu.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, Windsor'da Galler Prensesi Kate ve Galler Prensi William tarafından ağırlandı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kate ile Rajwa'nın görüşmesi, oldukça dikkat çekiciydi.

Evlendikten sonra tarzıyla Kate Middleton'a benzetilen Rajwa, görüşme sırasında da bu çizgisini bozmadı.

BENZETMELER NİŞANLA BAŞLADI

Bu benzetmeyi tetikleyen de Rajwa'nın, Hüseyin ile nişanlandığında çekilen resmi pozda tıpkı Kate'in yıllar önce giydiği nişan elbisesine benzeyen bir elbise giymesiydi.

Kate ile Rajwa, nişan elbiselerinin renk benzerliği nedeniyle daha 2022 yılından bu yana 'kardeş' ilan edildi.