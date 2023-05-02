Kendall Jenner'ın parti tarzı
ensonhaber.com

Bu yıl Karl Lagerfeld'e saygı duruşunda bulunan Met Gala gecesi, dün gerçekleşti. Yapılan gece sonrası de dikkat çekiyor.

ve Bad Bunny, MET Gala sonrası düzenlenen partiye giderken görüntülendi.

27 yaşındaki Jenner büyüledi

Yeni sevgilisi Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ile partiye katılan 27 yaşındaki Kendall, tamamen şeffaf siyah mikro bir elbise içinde büyüleyici görünüyordu.

Kıyafet üzeri tanga

İlginç kıyafetinin üzerine tanga tercih eden Jenner, sütyen giymeyi tercih etmedi.

Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı
Kendall Jenner'ın parti tarzı