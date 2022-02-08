Kim Kardashian, Kanye West'in kendisine vurduğunu söyledi

Boşanma aşamasında olan Kanye West ile Kim Kardashian arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor.

Geçen yıl şubat ayında evliliklerini bitirme kararı aldıklarını resmen açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian bir türlü boşanamadı. Dört çocuğu olan ikilinin arasında yaşanan gerginlik devam ederken, yeni bir iddia ortaya çıktı.

Rap şarkıcısı West, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Kim Kardashian’ın, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan mesajlarını gösterdi.

ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Mesajlara göre Kardashian'ın West'i şiddet göstermekle suçlamasının nedeni, kendisinin en büyük kızları North'un TikTok kullanmasına izin vermesi ve küçük kızları Chicago'nun doğum günü partisine West'in katılmasını yasaklaması. Kardashian, bu iki durumdan dolayı West'in kendisine vurduğunu iddia etti.

"SİYAH ERKEKLERİN HAYATIYLA OYNUYORLAR"

44 yaşındaki West ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kardashian'ın mesajları için, “Bu iddialar birini kilit altına alabilir. Siyah erkeklerin hayatıyla böyle oynuyor; ya onları serbest bırakıyor ya da kilit altına alıyor. Artık çocuklarımla ilgili bir şey yapmıyorum" ifadesini kullandı.