Kim Kardashian yeni sevgilisiyle görüntülendi

Kanye West ile boşanarak sık sık gündemdeki yerini koruyan Kim Kardashian, ABD'li komedyen Pete Davidson ile el ele görüntüleri kameralara yansıdı.

2014 yılında Kanye West ile evlenerek ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan Kim Kardashian gündemden düşmüyor.

Son olarak West ile boşandıklarını açıklaması üzerine magazin oklarını üzerine çeken Kardashian bu sefer yeni aşkıyla tekrar ilgi odağı oldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Kardashian, yeni aşkı Amerikalı komedyen Pete Davidson ile görüntülendi.

Çift, Kaliforniya sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

KEYİFLİ HALLERİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Kardashian'ın, kendisinden 14 yaş küçük olan yeni sevgilisi Davidson'un, ile keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

müzikleriye dünyaca üne kavuşan şarkıcı West ise geçtiğimi günlerde 22 yaşındaki Vinetria adlı modelle basket maçında ortaya çıkmıştı.