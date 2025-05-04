Kim Kardashian'dan Kanye West önlemi

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Kim Kardashian, 2022 yılında resmen boşandığı Kanye West nedeniyle korku içerisinde yaşıyor.

Kanye'den ayrıldıktan sonra hakaret, tehdit ve iftiralara maruz kalan Kardashian, eski kocasının şiddete meyilli olduğunu ve bu nedenle korktuğunu bir röportajında açıkça söylemişti.

Kardashian'ın eski koca korkusu tekrar nüksetti.

"KONUM PAYLAŞMAYIN"

Kim Kardashian, son dönemde sergilediği tutarsız davranışlar nedeniyle çocuklarının güvenliğini ön planda tutuyor.

Kanye'nin bulundukları yerlere dahi yakın olmasından korku duyan güzel, ailesine ve arkadaşlarına hiçbir şekilde konum paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

24 SAATLİK GÜVENLİK MESAİSİ

Herhangi bir saldırıya uğramaktan da çekinen Kim Kardashian, Kanye'nin kendisi ve çocuklarına yakınlaşması ihtimali üzerine, 7 gün 24 saat boyunca görev yapacak bir özel güvenlik firması ile anlaştı.