Kız arkadaşı Dua Lipa'nın üzerine atladı

Dua Lipa, Portofino'da arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gören Lipa, Portofino'da arkadaşlarıyla tatile çıktı.

İngiliz Pop Yıldızı Dua Lipa Portofino'nun bunaltıcı İtalyan sıcağında havuz başında arkadaşlarıyla serinlerken görüntülendi.

Ayrılık acısı yaşıyor

Kısa süre önce model Anwar Hadid'den ayrılan Dua, telefonuyla ilgilenirken o esnada bir arkadaşı üzerine atladı. Arkadaşının şakasına gülen ünlü şarkıcı, güneşlenmeye devam etti.