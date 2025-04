Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu tatile çıktı

Haber Merkezi

Reyiting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde 3 sezondur yer alan ve Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı.

Diziden ayrılması gündem olan Taşçıoğlu veda mesajında, "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum." demişti.

DİZİDEN ÇIKINCA TAKİPTEN DE ÇIKTI

Instagram'da dizinin senaristlerinden biri olan Zeynep Gür'ü de takipten çıkaran ünlü oyuncunun yeni diziye başlayacağı iddia edilmişti.

İddialar sonrası sessizliğini koruyan Taşçıoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Başarılı oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz soluğu Datça'da aldı. Ünlü oyuncunun tatil karesine hayranları beğeni yağdırdı.