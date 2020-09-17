Karadenizli ses sanatçısı Cimilli İbo, yakını tarafından hastanede çekilen video ile sevenlerine seslenerek, "İyiyim" mesajı verdi.

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden birisi olan 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, cumartesi günü rahatsızlanarak Kocaeli’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti.

Kontrol sırasında koronavirüs testi yaptıran Özer'in test sonucu pozitif çıktı.

Hastaneye yatırılan ve böbrek yetmezliği de bulunan sanatçı, bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bugün de sanatçının tedaviye olumlu cevap verdiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

"YOLA DEVAM"

Yoğun bakım sonrası bir video çekerek sevenlerine seslenen Özer, "Soranlara, herkese, bütün dostlara yoğun bakımdan çıktım. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı