Köye yerleşmişti! Nurgül Yeşilçay yeni hayatından paylaşımlar yaptı

En son Veda Mektubu dizisinde 'Alanur Yıldız' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak.

İZMİR'E YERLEŞTİ

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

TARLAYA GİRDİ

Ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.