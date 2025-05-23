Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı unutamıyor! Şimdi de fotoğrafını beğendi

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Adı fenomen Duygu German’la anılan Lucas Torreira, Nişantaşı’nda gizemli arkadaşıyla görüntülenmişti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA AŞK İLANI

Torreira’nın yanında görüntülenen kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Essin Baris, aşkını ilan etmişti.

TAKİP ETMİŞTİ

İlişkini resmi ilanından sonra Lucas Torreira'dan dikkat çeken hamle gelmişti. Aşkını ilan eder etmez Lucas Torreira, Devrim Özkan'ı tekrar Instagram'dan takip etmişti. Güzel oyuncu, bu takibe karşılık vermedi.

Torreira, bu kez de Devrim Özkan'ın fotoğrafını beğendi. Galatasaray'ın yıldız isminin bu hamlesi de sosyal medyanın diline düştü.