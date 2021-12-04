Machine Gun Kelly ve Megan Fox'un anısı herkesi şaşırttı

1 buçuk yıldır Megan Fox ile birlikte olan Machine Gun Kelly, zamanında sevgilisini etkilemek için yanlışlıkla kendisine bıçak sapladığını söyledi

Amerikalı şarkıcı olan Machine Gun Kelly, oyuncu ve model sevgilisi Megan Fox'la çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra başından geçen bir olayı anlattı.

BIÇAKLA MEGAN FOX'U ETKİLEMEYE ÇALIŞTI

Kelly, meslektaşı ve çok yakın arkadaşı olan Travis Barker'ın kendisine üstünde albümünün adı yazdığı özel bir bıçak hediye ettiğini söyledi.

Bu bıçakla Fox'u etkilemek için harekete geçtiğini belirten Kelly, sevgilisinin önünde bıçağı havaya fırlattığını ancak yakalamaya çalıştığı sırada bıçağın elinden geçtiğini aktardı.

"BIÇAK SAPLANINCA BAĞIRDIM"

Bıçağın canını çok yaktığını vurgulayan ünlü müzisyen, elinde hala yara izinin olduğunu anlatarak, "Bu iz, bıçak saplandığında gerçekleşti. Çünkü, bilirsiniz, havaya fırlattığınızda onu yakalamanız gerekir. Megan'a baktım ve 'Şuna bak' dedim ve sonra 'Aah' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2020'den bu yana birlikte olan ikilinin bu anısı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.