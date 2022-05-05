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    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu

    Maluba'nın konserine konuk olan Madonna, sahnede adeta coştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:10
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    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu

    Pop müziğin kraliçesi 63 yaşındaki Madonna, geçtiğimiz günlerde 35 yaş küçük sevgilisi Ahlamalik Williams ile yollarını ayırmıştı.

    Evinde aşk acısı çektiği düşünülen dünyaca ünlü şarkıcı, ortaya çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Maluma’nın “Hayatımın en büyük konseri” dediği gecede, sürpriz konuklarından birisi Madonna’ydı.

    Kucak dansı yaptı

    Popun kraliçesi Madonna'nın, “Medellín” şarkısını söylerken Maluma’nın kucağına oturması geceye damgasını vurdu.

    Konserde coşan Madonna'nın, Maluba'ya sahnede kucak dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu ViDEO

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #1

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #2

    ,Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #3

     

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #4

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #5

    Madonna, Maluma’nın kucağına oturdu #6


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