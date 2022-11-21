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    Madonna’nın yıllık estetik masrafı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, estetik ve kozmetiğe yıllık 100 bin dolar harcıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:21
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    Madonna’nın yıllık estetik masrafı

    64 yaşındaki popun efsanevi divası Madonna’nın, yıllık kozmetik ve estetik işlem masrafları açıklandı.

    100 bin dolar

    New York’un ünlü plastik cerrahı Richard Westreich, “Yılda en az 100 bin dolarlık (2.2 milyon TL) işlem yaptırıyor.” dedi.

    Bu işlemler arasında yüz kaldırma, yağ transferi, dolgu ve implantlar yer alıyor.

    "150 bin doları geçer"

    Madonna’nın daha ileri teknolojiden faydalandığını göz önünde bulunduran uzman, “Masraflarının 150 bin doları geçme ihtimali de var.” dedi.

    Madonna’nın yıllık estetik masrafı #1

    Madonna’nın yıllık estetik masrafı #2

    Madonna’nın yıllık estetik masrafı #3Madonna’nın yıllık estetik masrafı #4


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