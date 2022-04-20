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    Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu

    Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan Sharapova, hamile kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:45
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    Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu

    Maç sırasında attığı çığlıklarla tenis tarihinde özel bir yere sahip olan Maria Sharapova, 35. doğum gününde karnı burnunda paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu açıkladı.

    "Değerli başlangıçlar..."

    Kumsalda çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Sharapova, paylaşımının mesaj kısmına da "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur." diye yazdı.

    Sharapova'nın bu paylaşımına, 4 milyonu aşkın takipçisinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

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    Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu #2

    Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu #3

    Maria Sharapova hamile olduğunu duyurdu #4


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