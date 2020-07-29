MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü düelloyu kazanan 19 yaşındaki aşçı Dilara Türük, elenen arkadaşlarına üzülerek gözyaşı döktü.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de, yeni sezon heyecanı başladı.

İlk elemelerden geçen adaylar, bu kez 3’lü düellolarda yarışıyor.

Heyecanın gittikçe arttığı programda yarışmacılar şimdi finale kalmak için savaşıyor. Dünyanın dört bir yanından yarışmacıların katıldığı programda dün gözyaşları sel oldu.

ÜÇLÜ DÜELLONUN KAZANANI DİLARA TÜRÜT OLDU

Yarışmaya Rize’den katılan 19 yaşındaki aşçı Dilara Türüt, işletmeci Daria Keskin ve aşçı Necip Ertal, en iyi ciğerli iç pilavı yapmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna; Dilara Türüt’ün yaptığı yemeği beğenerek, diğer iki yarışmacıyı eledi.

Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Elenen yarışmacılardan Daria Keskin, kısa sürede tanıdığı arkadaşına dönerek başarılar diledi ve gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef yarışmacısı elenen arkadaşlarına ağladı İZLE

“SİZE SARILABİLİR MİYİM?”

Kazandığı için mutlu olamadığını dile getiren Dilara Türüt ise üzüntüsünü şeflerle paylaşmak istedi.

Türüt, “Ben her ikisi için de çok üzüldüm. Onların da benim gibi hayalleri vardı. Haklarında hayırlısı olsun. Çok garip duygular içerisindeyim. Bu önlüğe beni layık görmeniz, çok gurur verici.” dedi.

Şeflere, “Size sarılabilir miyim?” diye soran Türüt, koronavirüs gerekçesiyle olumlu yanıt verilemedi.