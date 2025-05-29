Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya Johnny Depp'li gönderme geldi

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Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile iki kızının annesi Wanda Nara'nın boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olaylı bir şekilde yollarını ayıran ikili, boşanma davasının ikinci duruşmasında karşı karşıya geldi.

ÖFKELİ WANDA

Tansiyonun yüksek olduğu mahkemede Wanda Nara, sinir krizi geçirdi. Bir dönem birlikte olduğu iddia edilen Keita Balde ile olan görüntülerinin oynamaya başladığı sırada Wanda Nara öfke patlaması yaşadı. İlk duruşmada, Icardi galip geldi.

Mauro Icardi, mahkeme sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sık sık yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan Mauro Icardi, yapay zekayla hazırlanmış ünlü aktör Johnny Depp'li bir fotoğrafla eski eşi Wanda Nara'ya gönderme yaptı.

"BİR AY SONRA"

Arjantinli yıldız futbolcu, yapay zekayla oluşturulmuş, Johnny Depp ile yan yana göründüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Nara’nın pembe bir otomobilin önünde verdiği pozlara göndermede bulunan Icardi, "Bir aya Johnny, bizi pembe bir otomobilde göreceksin! Haydi be! Bayıldım." notuyla imalı gözler kullandı.